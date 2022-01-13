***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.01.2022 15:52
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKYM12211 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı 2. Kupon Oranı ve İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 100
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + %0,35
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM12211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 05.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 2,3597 17,2258 18,561 7.079.100 Evet
2 13.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 2,1294 15,5446 16,6274 6.388.200 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 300.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
5 Ekim 2021 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM12211 ISIN kodlu finansman bonomuzun 13.01.2022 ödeme tarihli 2.kupon oranı %2,1294 olarak hesaplanmıştır. Bahsi geçen finansman bonosunun 2. kupon ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiştir. 5 Ekim 2021 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM12211 ISIN kodlu finansman bonomuzun 24.11.2021 ödeme tarihli 1. dönem kupon oranı %2,3597 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993483
BIST