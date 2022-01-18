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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.01.2022 18:11
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 320.970.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM32219
Vade Başlangıç Tarihi 18.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 320.970.000
İhraç Fiyatı 0,96128

Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995064


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
IZTAR 22,74 60.569.730 % 8,29  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
TETMT 461,50 84.475.771 % 7,38  
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17:32 Alış Satış %  
Dolar 13,6162 13,6453 % 1,55  
Euro 15,4330 15,4693 % 0,88  
Sterlin 18,4579 18,5505 % 0,99  
Frank 14,8066 14,8958 % 1,16  
Riyal 3,6213 3,6395 % 1,44  
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17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 -7,20  
Altın Gr. 795 795 9,25  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 0,38  
Gümüş Gr. 10,28 10,30 0,33  
B. Petrol 87,02 87,02 0,54  
Seans Raporu 17:32
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