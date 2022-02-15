***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.02.2022 16:42
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 750.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 15.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01CW2
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 11.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.02.2022
Kayıt Tarihi 14.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.02.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 15.02.2022 vade sonu tarihli 750.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 11.01.2022 tarihinde ihraç edilen 750.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01CW2 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 15.02.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001847
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 36,22
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
18:0513,6284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0362
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
18:0515,4777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1155
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
18:05810,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -7,81
|Açılış
|: 810,15
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
808,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|791,00
|9.166.803
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|27.458.671
|% 10,00
|
|ISGYO
|5,08
|243.425.098
|% 9,96
|
|ATSYH
|14,72
|3.311.050
|% 9,93
|
|AGYO
|3,14
|79.365.497
|% 9,79
|
|KAPLM
|50,05
|7.085.478
|% -9,98
|
|DAGHL
|11,66
|3.598.216
|% -8,91
|
|SERVE
|18,34
|668.266
|% -4,92
|
|IHEVA
|1,23
|19.342.632
|% -3,91
|
|INTEM
|97,40
|18.367.341
|% -3,56
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EREGL
|28,56
|1.508.146.107
|% 2,22
|
|SISE
|13,47
|1.177.079.061
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|PETKM
|8,31
|936.005.940
|% 3,23
|
|AKBNK
|8,08
|740.395.392
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6180
|13,6231
|% 0,23
|
|Euro
|15,4606
|15,4711
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,3656
|18,4577
|% 0,22
|
|Frank
|14,6518
|14,7401
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6194
|3,6376
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-21,60
|
|Altın Gr.
|810
|811
|-7,39
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,17
|-0,26
|
|B. Petrol
|92,46
|92,46
|-4,02
|
Seans Raporu
18:05
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