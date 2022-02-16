***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.02.2022 17:04
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.750.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 23.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01D12
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 16.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.750.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 23.03.2022 vade sonu tarihli 1.750.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002101
BIST
17:082.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,69
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:0813,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0118
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:0815,5006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0195
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:08827,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 9,37
|Açılış
|: 828,35
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|OSTIM
|1,77
|63.605.520
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.819.317
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.809.685
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.497.856
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.578.931
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.445.536
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,46
|5.906.911.297
|% -0,47
|
|KRDMD
|11,75
|1.850.040.281
|% -1,01
|
|EREGL
|28,42
|1.602.945.743
|% 0,85
|
|TUPRS
|194,10
|1.266.661.347
|% -0,77
|
|GARAN
|11,90
|980.705.182
|% 0,51
|
|THYAO
|29,46
|5.906.911.297
|% -0,47
|
|YKBNK
|4,02
|790.239.311
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,75
|1.850.040.281
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,33
|359.945.637
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,87
|159.685.903
|% 9,36
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6059
|13,6111
|% 0,10
|
|Euro
|15,4837
|15,4958
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,4862
|18,5789
|% 0,32
|
|Frank
|14,7354
|14,8241
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6177
|3,6358
|% 0,15
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|15,45
|
|Altın Gr.
|829
|829
|10,17
|
|Cumhuriyet
|5.502
|5.585
|90,00
|
|Tam
|5.477
|5.613
|90,15
|
|Yarım
|2.647
|2.715
|43,60
|
|Çeyrek
|1.328
|1.358
|21,80
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|-1,24
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 26, 809.00 milyon TL de
-
17:19OYLUM
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 034 adet işlem
-
17:17PRKAB
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 43.48 lira fiyatla işlem gören hissede 781, 365 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, KOZAA, GARAN
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 05 kaybederek (% -0.49 ) 1, 829