***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.02.2022 14:57
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 750.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 28.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01D20
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 28.03.2022 vade sonu tarihli 750.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003145
BIST
16:242.020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -12,29
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
16:2413,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0048
|Açılış
|: 13,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
16:2415,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0177
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
16:24832,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 832,36
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler16:24
|LKMNH
|14,63
|39.859.552
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|26.493.053
|% 10,00
|
|MERIT
|37,14
|42.512.152
|% 9,95
|
|OTKAR
|455,20
|325.368.417
|% 9,82
|
|AVHOL
|6,22
|14.736.222
|% 8,36
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|23.895.555
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.247.118
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,00
|3.704.713.043
|% -1,36
|
|KRDMD
|11,64
|997.530.064
|% -0,85
|
|YKBNK
|4,03
|880.121.936
|% 0,00
|
|EREGL
|28,28
|781.031.175
|% -0,21
|
|GARAN
|11,79
|746.099.854
|% -0,42
|
|YKBNK
|4,03
|880.121.936
|% 0,00
|
|THYAO
|29,00
|3.704.713.043
|% -1,36
|
|ODAS
|1,36
|168.569.020
|% 0,00
|
|KARSN
|3,86
|449.493.151
|% 6,34
|
|KRDMD
|11,64
|997.530.064
|% -0,85
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6461
|13,6526
|% 0,04
|
|Euro
|15,4670
|15,4829
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,5100
|18,6028
|% 0,05
|
|Frank
|14,8280
|14,9173
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6260
|3,6442
|% -0,01
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-0,56
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|5.531
|5.614
|-9,00
|
|Tam
|5.507
|5.644
|-7,62
|
|Yarım
|2.662
|2.730
|-3,69
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,91
|91,91
|0,52
|
Seans Raporu
16:24
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16:38XU100
Endeks 2, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 19, 866.00 milyon TL de
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16:36OSTIM
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 236, 984 adet işlem
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16:34BURVA
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 431 adet işlem
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16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 45 kaybederek (% -0.35 ) 1, 822
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, DERHL, OTKAR, LKMNH