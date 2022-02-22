***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.02.2022 16:33
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 700.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 29.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01D38
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 29.03.2022 vade sonu tarihli 700.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003465
BIST
17:562.017
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -21,27
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:5613,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2134
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:5615,7462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,2674
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:56848,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 10,91
|Açılış
|: 848,16
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:54
|TETMT
|348,70
|12.441.648
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.628.988
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.664.535
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|97.888.212
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.351.299
|% 9,94
|
|PKENT
|467,30
|839.738
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.071.209
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.450.253
|% -9,98
|
|THYAO
|28,90
|3.844.998.560
|% -1,83
|
|KRDMD
|11,59
|1.708.131.050
|% -1,19
|
|KARSN
|4,22
|1.448.999.860
|% 5,76
|
|EREGL
|28,34
|1.251.739.477
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,99
|1.222.456.488
|% -1,48
|
|KARSN
|4,22
|1.448.999.860
|% 5,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.222.456.488
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,24
|365.927.678
|% -2,61
|
|KRDMD
|11,59
|1.708.131.050
|% -1,19
|
|ODAS
|1,34
|180.316.506
|% -1,47
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8689
|13,8795
|% 1,59
|
|Euro
|15,7327
|15,7473
|% 1,73
|
|Sterlin
|18,7319
|18,8259
|% 1,09
|
|Frank
|14,9997
|15,0901
|% 1,02
|
|Riyal
|3,6852
|3,7036
|% 1,50
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-6,37
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,82
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,27
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|1,29
|
Seans Raporu
17:54
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
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17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
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17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem