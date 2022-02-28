***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.02.2022 14:21
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 04.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01D61
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 04.04.2022 vade sonu tarihli 10.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005069
BIST
14:321.953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
14:3213,8112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0157
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
14:3215,5324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0980
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
14:32846,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 7,66
|Açılış
|: 846,37
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.735.763
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|25.964.388
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|85.819.094
|% 9,88
|
|PKENT
|387,10
|8.760.801
|% -8,70
|
|AEFES
|24,78
|43.898.498
|% -7,68
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|KSTUR
|240,00
|334.556
|% -7,16
|
|IHYAY
|0,68
|3.939.734
|% -6,85
|
|THYAO
|26,40
|2.898.353.412
|% -3,30
|
|EREGL
|31,20
|1.628.696.297
|% 0,13
|
|KRDMD
|11,78
|1.488.635.468
|% 4,06
|
|TUPRS
|192,40
|1.001.635.357
|% 6,95
|
|GARAN
|11,18
|727.025.696
|% -1,76
|
|YKBNK
|3,62
|472.217.424
|% -1,36
|
|KRDMD
|11,78
|1.488.635.468
|% 4,06
|
|HUNER
|2,61
|285.418.509
|% -2,25
|
|THYAO
|26,40
|2.898.353.412
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,01
|214.393.234
|% -1,47
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8018
|13,8088
|% 0,10
|
|Euro
|15,4817
|15,5381
|% -0,59
|
|Sterlin
|18,4379
|18,5304
|% -0,05
|
|Frank
|14,9205
|15,0104
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6698
|3,6882
|% 0,09
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|17,05
|
|Altın Gr.
|846
|847
|7,86
|
|Cumhuriyet
|5.639
|5.726
|24,00
|
|Tam
|5.609
|5.755
|22,93
|
|Yarım
|2.711
|2.784
|11,09
|
|Çeyrek
|1.360
|1.392
|5,55
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,43
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,83
|0,07
|
|B. Petrol
|98,60
|98,60
|4,48
|
Seans Raporu
14:30
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-
14:45TRCAS
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 741, 294 adet işlem
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14:44BRMEN
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 000 adet işlem
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14:43XU100
Endeks 1, 950 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 18, 150.00 milyon TL de
-
14:43GSDDE
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 441, 098 adet işlem
-
14:42DERHL
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 936, 427 adet işlem