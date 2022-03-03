***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2022 13:43
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 07.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01D79
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 07.04.2022 vade sonu tarihli 15.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006778
BIST
13:522.018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 31,62
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
13:5214,1346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0448
|Açılış
|: 14,1230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
13:5215,6953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0139
|Açılış
|: 15,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
13:52878,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,09
|Açılış
|: 878,36
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
880,15
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler13:50
|PKENT
|374,00
|8.404.899
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,00
|32.107.643
|% 9,89
|
|HURGZ
|1,99
|36.045.413
|% 9,34
|
|EUHOL
|3,48
|968.525
|% 8,75
|
|BASCM
|3,65
|842.759
|% -9,88
|
|SUMAS
|76,25
|118.095
|% -7,01
|
|AKFGY
|3,37
|57.767.352
|% -6,65
|
|ISBTR
|64.149,80
|320.749
|% -5,66
|
|KONKA
|10,50
|105.261.459
|% -5,23
|
|KRDMD
|13,35
|1.971.926.461
|% 3,81
|
|THYAO
|25,94
|1.573.836.588
|% -0,15
|
|ASELS
|24,06
|1.395.475.914
|% 4,79
|
|EREGL
|35,60
|1.063.723.318
|% 3,25
|
|KOZAL
|127,00
|771.923.243
|% 8,36
|
|KRDMD
|13,35
|1.971.926.461
|% 3,81
|
|YKBNK
|3,66
|303.025.520
|% 0,27
|
|PETKM
|7,81
|576.793.655
|% 2,23
|
|THYAO
|25,94
|1.573.836.588
|% -0,15
|
|GARAN
|11,67
|691.108.346
|% 0,43
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1292
|14,1363
|% 0,33
|
|Euro
|15,6667
|15,7144
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,8687
|18,9633
|% 0,25
|
|Frank
|15,3113
|15,4036
|% 0,43
|
|Riyal
|3,7559
|3,7747
|% 0,31
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|8,30
|
|Altın Gr.
|878
|878
|5,56
|
|Cumhuriyet
|5.834
|5.923
|19,00
|
|Tam
|5.805
|5.950
|23,37
|
|Yarım
|2.806
|2.878
|11,30
|
|Çeyrek
|1.407
|1.439
|5,65
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|116
|116
|3,10
|