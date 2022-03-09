***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.03.2022 14:59
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.200.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 13.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01D95
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.200.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 13.04.2022 vade sonu tarihli 1.200.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008692
BIST
15:042.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 27,04
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
15:0414,6764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2258
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6777
En Düşük
14,4349
15:0416,1312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,3268
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1548
En Düşük
15,7698
15:04949,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,83
|Açılış
|: 949,19
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler15:04
|GZNMI
|16,94
|404.256
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|395.461
|% 9,94
|
|SASA
|55,40
|1.945.238.551
|% 9,16
|
|ISGYO
|8,20
|242.696.044
|% 9,04
|
|SNGYO
|5,99
|50.600.527
|% 8,51
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,74
|14.730.243
|% -6,80
|
|RYSAS
|4,29
|12.956.031
|% -6,33
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|THYAO
|25,98
|4.095.908.453
|% 2,69
|
|KRDMD
|14,63
|2.299.688.726
|% 0,27
|
|SASA
|55,40
|1.945.238.551
|% 9,16
|
|KOZAL
|140,10
|1.714.913.113
|% -3,11
|
|SISE
|13,33
|1.393.288.745
|% 3,25
|
|ODAS
|1,47
|240.254.854
|% 3,52
|
|THYAO
|25,98
|4.095.908.453
|% 2,69
|
|KRDMD
|14,63
|2.299.688.726
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,66
|509.319.336
|% 1,10
|
|SISE
|13,33
|1.393.288.745
|% 3,25
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6679
|14,6764
|% 1,56
|
|Euro
|16,1056
|16,1312
|% 2,07
|
|Sterlin
|19,2129
|19,3092
|% 1,73
|
|Frank
|15,7269
|15,8216
|% 1,46
|
|Riyal
|3,8942
|3,9138
|% 1,35
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.013
|-38,21
|
|Altın Gr.
|948
|949
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|6.282
|6.377
|34,00
|
|Tam
|6.255
|6.416
|38,92
|
|Yarım
|3.023
|3.104
|18,83
|
|Çeyrek
|1.516
|1.552
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,32
|0,03
|
|B. Petrol
|124
|124
|-3,72
|