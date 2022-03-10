***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.03.2022 14:27
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.400.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 14.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01DA6
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.400.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 14.04.2022 vade sonu tarihli 1.400.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009028
BIST
15:072.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -9,53
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.030
15:0714,8321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1836
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8390
En Düşük
14,6097
15:0716,4762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2221
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5054
En Düşük
16,1888
15:07955,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 16,87
|Açılış
|: 955,51
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
957,73
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler15:07
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.242
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.249.759
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|22.457.902
|% 9,89
|
|SKTAS
|3,06
|18.622.975
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,07
|65.939.053
|% -6,40
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|OZKGY
|7,53
|37.253.999
|% -4,32
|
|OZKGY
|7,53
|37.253.999
|% -4,32
|
|KRDMD
|14,97
|3.589.923.014
|% 4,47
|
|THYAO
|25,92
|2.695.852.223
|% -0,84
|
|SASA
|54,60
|1.750.224.050
|% -2,15
|
|TUPRS
|202,20
|1.508.018.993
|% 3,16
|
|EREGL
|34,28
|1.355.458.745
|% 1,24
|
|KRDMD
|14,97
|3.589.923.014
|% 4,47
|
|EKGYO
|2,15
|400.274.867
|% -1,38
|
|ODAS
|1,46
|220.955.080
|% -2,01
|
|DOHOL
|3,13
|409.014.441
|% -0,63
|
|YKBNK
|3,70
|426.260.239
|% -1,07
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8200
|14,8321
|% 1,25
|
|Euro
|16,4373
|16,4762
|% 1,37
|
|Sterlin
|19,4471
|19,5447
|% 1,07
|
|Frank
|15,9290
|16,0249
|% 1,20
|
|Riyal
|3,9394
|3,9591
|% 1,26
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.003
|11,12
|
|Altın Gr.
|957
|957
|18,26
|
|Cumhuriyet
|6.312
|6.417
|122,00
|
|Tam
|6.303
|6.465
|153,78
|
|Yarım
|3.046
|3.127
|74,39
|
|Çeyrek
|1.528
|1.564
|37,19
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,25
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,59
|
Seans Raporu
15:07
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15:22VERUS
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Yüzde -4.45 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 872, 923 adet işlem
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15:20NTHOL
Yüzde -6.50 oranında düşüşle 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 157, 904 adet işlem