***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.03.2022 16:20
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyas 14.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 30
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01DB4
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 15.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 14.04.2022 vade sonu tarihli 1.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010645
BIST
16:432.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,08
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:4314,6419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1380
|Açılış
|: 14,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:4316,1199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0684
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:43905,28
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -22,64
|Açılış
|: 905,28
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:43
|PKENT
|397,20
|32.312.459
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.873.845
|% 9,99
|
|ELITE
|17,79
|41.506.751
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.823.332
|% 9,91
|
|TSPOR
|5,72
|509.658.582
|% 9,79
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,97
|363.155.835
|% -9,12
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,98
|1.415.571
|% -5,40
|
|KZBGY
|46,50
|9.603.306
|% -4,99
|
|THYAO
|27,62
|3.745.465.257
|% 3,76
|
|KRDMD
|14,70
|1.937.855.982
|% -0,54
|
|FROTO
|276,90
|1.915.167.804
|% 3,24
|
|GARAN
|11,94
|1.608.389.999
|% 0,67
|
|EREGL
|34,60
|1.392.316.358
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,84
|879.285.015
|% 2,40
|
|KARSN
|4,12
|827.642.636
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,30
|652.093.253
|% -0,90
|
|ODAS
|1,56
|252.196.571
|% 1,30
|
|THYAO
|27,62
|3.745.465.257
|% 3,76
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6299
|14,6419
|% -0,93
|
|Euro
|16,0953
|16,1199
|% -0,42
|
|Sterlin
|19,0590
|19,1546
|% -0,60
|
|Frank
|15,4981
|15,5914
|% -1,24
|
|Riyal
|3,8862
|3,9056
|% -1,14
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-25,41
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-24,53
|
|Cumhuriyet
|5.978
|6.068
|-181,00
|
|Tam
|5.950
|6.101
|-167,69
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,11
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,56
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,26
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,88
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
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16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866