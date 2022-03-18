***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.03.2022 15:19
Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.750.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 22.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01DG3
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.750.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 22.04.2022 vade sonu tarihli 1.750.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011370
BIST
17:342.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,07
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:3414,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0917
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:3416,3321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:34918,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,00
|Açılış
|: 918,20
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:32
|PENTA
|381,10
|43.127.005
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.932.561
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.752.495
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|4.856.518
|% 9,77
|
|MARTI
|2,21
|28.117.290
|% 9,41
|
|ORCAY
|18,72
|177.093.618
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.860.833
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.407.862
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,59
|5.012.580
|% -8,75
|
|GARFA
|12,42
|3.021.700
|% -4,61
|
|THYAO
|27,84
|2.554.664.036
|% -0,07
|
|EREGL
|36,16
|1.751.792.039
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,83
|1.552.783.917
|% -1,07
|
|PETKM
|8,65
|1.089.058.288
|% 2,25
|
|FROTO
|296,50
|849.384.923
|% -2,21
|
|DOHOL
|3,56
|581.544.719
|% 2,89
|
|KARSN
|4,35
|645.077.273
|% 4,32
|
|PETKM
|8,65
|1.089.058.288
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,86
|465.173.830
|% -0,77
|
|ODAS
|1,61
|174.220.886
|% 1,26
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7831
|14,7924
|% 0,62
|
|Euro
|16,3074
|16,3321
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,3575
|19,4546
|% 0,55
|
|Frank
|15,7242
|15,8190
|% 0,74
|
|Riyal
|3,9251
|3,9448
|% 0,59
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,21
|
|Altın Gr.
|919
|919
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,11
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 45 kaybederek (% -0.02 ) 1, 932
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, IDEAS, PENTA, SANEL, AVTUR
-
17:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, ORCAY, AVGYO
-
17:47
KONTR, MARTI, AVTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:47
DESA, AVGYO, ORCAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında