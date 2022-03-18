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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.03.2022 15:19
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil

Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.750.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 22.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01DG3
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.750.000
İhraç Fiyatı 1

Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 22.04.2022 vade sonu tarihli 1.750.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011370


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PENTA 381,10 43.127.005 % 9,99  
IDEAS 19,23 13.932.561 % 9,95  
SANEL 7,23 6.752.495 % 9,88  
AVTUR 2,36 4.856.518 % 9,77  
MARTI 2,21 28.117.290 % 9,41  
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Frank 15,7242 15,8190 % 0,74  
Riyal 3,9251 3,9448 % 0,59  
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Altın Ons 1.934 1.935 -8,21  
Altın Gr. 919 919 1,66  
Cumhuriyet 6.074 6.166 -11,00  
Tam 6.047 6.199 -10,57  
Yarım 2.923 2.999 -5,11  
Çeyrek 1.466 1.499 -2,55  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 -0,28  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 -0,07  
B. Petrol 107 107 0,11  
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