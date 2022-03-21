***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.03.2022 14:28
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.300.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 25.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01DH1
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 21.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.300.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 25.04.2022 vade sonu tarihli 1.300.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011719
BIST
14:512.174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 29,65
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.175
En Düşük
2.152
14:5114,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0498
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
14:5116,3935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0298
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
14:51918,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,25
|Açılış
|: 918,07
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
920,72
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler14:51
|PENTA
|419,20
|35.769.903
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|35.857.224
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.861.560
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.332.295
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|9.057.461
|% 9,94
|
|PKENT
|323,00
|143.124.279
|% -8,76
|
|DAGHL
|12,97
|2.102.167
|% -6,69
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,96
|1.443.263.077
|% 0,87
|
|KRDMD
|14,95
|1.281.550.889
|% 1,36
|
|EREGL
|36,44
|1.223.070.827
|% 0,77
|
|GARAN
|11,84
|1.120.787.189
|% 0,08
|
|SISE
|13,97
|1.003.739.504
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,31
|305.425.714
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,99
|507.260.131
|% 2,05
|
|GARAN
|11,84
|1.120.787.189
|% 0,08
|
|KRDMD
|14,95
|1.281.550.889
|% 1,36
|
|PETKM
|8,81
|744.264.342
|% 1,73
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8306
|14,8394
|% 0,34
|
|Euro
|16,3789
|16,3935
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,4287
|19,5261
|% -0,02
|
|Frank
|15,8779
|15,9735
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9417
|3,9615
|% 0,28
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,09
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,14
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.178
|28,00
|
|Tam
|6.055
|6.208
|27,97
|
|Yarım
|2.927
|3.003
|13,53
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|6,76
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,33
|
Seans Raporu
14:51
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15:06BURCE
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15:03
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15:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 88 artarak (% 1.33 ) 1, 965
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15:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, OLMK, SONME, DGGYO, PENTA, AYCES, KAPLM, MAALT, IDEAS