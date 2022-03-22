***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.03.2022 14:37
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 2.000.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 26.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01DI9
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 22.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.000.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 26.04.2022 vade sonu tarihli 2.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011949
BIST
14:372.171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,17
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
14:3714,8227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0039
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
14:3716,3159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0228
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
14:37918,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,70
|Açılış
|: 918,25
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler14:37
|ENSRI
|15,40
|1.481.110
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|21.092.295
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|47.851.766
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,16
|36.755.594
|% 9,56
|
|ISYAT
|3,74
|40.847.514
|% 8,72
|
|PKENT
|286,80
|117.978.076
|% -9,98
|
|AYEN
|11,92
|83.714.199
|% -9,77
|
|SANEL
|7,08
|6.530.715
|% -6,72
|
|ASUZU
|63,00
|141.426.347
|% -4,40
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|EREGL
|33,42
|2.786.011.568
|% 5,00
|
|THYAO
|28,40
|2.666.576.519
|% 1,72
|
|KRDMD
|15,22
|1.979.099.519
|% 1,06
|
|GARAN
|11,92
|1.084.961.577
|% 0,76
|
|FROTO
|306,70
|738.126.743
|% 2,40
|
|ODAS
|1,66
|253.506.758
|% 2,47
|
|KRDMD
|15,22
|1.979.099.519
|% 1,06
|
|DOHOL
|3,65
|361.663.879
|% 1,67
|
|THYAO
|28,40
|2.666.576.519
|% 1,72
|
|GARAN
|11,92
|1.084.961.577
|% 0,76
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8170
|14,8227
|% -0,03
|
|Euro
|16,3064
|16,3159
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,5237
|19,6216
|% 0,29
|
|Frank
|15,8034
|15,8986
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9383
|3,9581
|% -0,06
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-10,20
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|-17,00
|
|Tam
|6.069
|6.220
|-16,19
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,83
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-3,92
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,59
|