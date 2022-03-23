Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.03.2022 16:01
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.750.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 23.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01D12
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 16.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.750.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.03.2022
Kayıt Tarihi 22.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.03.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 23.03.2022 vade sonu tarihli 1.750.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 16.02.2022 tarihinde ihraç edilen 1,750.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01D12 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 23.03.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012395


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:082.181
Değişim :  -0,35% |  -7,75
Açılış :  2.195  
Önceki Kapanış :  2.189  
En Yüksek
2.204 En Düşük
2.170
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENSRI 16,94 36.427.449 % 10,00  
NETAS 17,93 24.224.558 % 10,00  
GZNMI 38,34 34.621.662 % 9,98  
KUTPO 46,56 104.338.075 % 9,97  
ISYAT 4,15 84.091.644 % 9,79  
daha fazla
16:06 Alış Satış %  
Dolar 14,8454 14,8517 % 0,20  
Euro 16,3119 16,3233 % -0,22  
Sterlin 19,5288 19,6267 % -0,40  
Frank 15,8258 15,9211 % -0,04  
Riyal 3,9455 3,9653 % 0,11  
daha fazla
16:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 10,51  
Altın Gr. 921 921 4,97  
Cumhuriyet 6.098 6.190 27,00  
Tam 6.076 6.227 44,50  
Yarım 2.937 3.012 21,53  
Çeyrek 1.473 1.506 10,76  
Gümüş.Ons 25,01 25,04 0,24  
Gümüş Gr. 11,92 11,93 0,11  
B. Petrol 119 119 3,99  
Seans Raporu 16:06
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru