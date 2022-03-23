***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.03.2022 16:11
13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 27.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01DJ7
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 27.04.2022 vade sonu tarihli 1.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012403
BIST
16:412.173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -15,52
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
16:4114,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0302
|Açılış
|: 14,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8525
En Düşük
14,7784
16:4116,3019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0572
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2835
16:41922,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,29
|Açılış
|: 922,41
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ENSRI
|16,94
|36.916.507
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.248.692
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|131.117.517
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.658.584
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.984.514
|% 9,97
|
|PKENT
|258,20
|65.825.042
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.059.728
|% -9,89
|
|AYCES
|66,90
|8.080.518
|% -7,66
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|270,60
|72.746.341
|% -6,01
|
|GARAN
|12,10
|3.127.166.306
|% 1,42
|
|THYAO
|28,20
|1.925.992.402
|% -1,12
|
|KRDMD
|15,17
|1.342.997.492
|% -0,59
|
|HEKTS
|17,98
|1.168.894.932
|% 3,75
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.059.728
|% -9,89
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.059.728
|% -9,89
|
|GARAN
|12,10
|3.127.166.306
|% 1,42
|
|ODAS
|1,61
|270.436.289
|% -2,42
|
|YKBNK
|4,02
|666.424.299
|% -1,95
|
|EKGYO
|2,34
|383.014.664
|% 0,00
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8458
|14,8529
|% 0,21
|
|Euro
|16,2885
|16,2997
|% -0,36
|
|Sterlin
|19,5186
|19,6165
|% -0,45
|
|Frank
|15,8158
|15,9111
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9456
|3,9654
|% 0,11
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|11,81
|
|Altın Gr.
|922
|922
|5,81
|
|Cumhuriyet
|6.115
|6.207
|44,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|54,58
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|26,40
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,11
|
|B. Petrol
|120
|120
|4,89
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:53SONME
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 36.04 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 945 adet işlem
-
16:52MAALT
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 272.00 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 305 adet işlem
-
16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ARCLK, YKBNK
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 68 kaybederek (% -0.64 ) 1, 964
-
16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, KUTPO, ISYAT, GZNMI, ENSRI