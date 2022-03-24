***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.03.2022 16:32
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.500.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 26.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 33
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01DL3
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.500.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 26.04.2022 vade sonu tarihli 1.500.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012667
BIST
16:342.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,63
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
16:3414,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0189
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
16:3416,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0302
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
16:34933,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,57
|Açılış
|: 933,49
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ULUSE
|70,45
|13.903.683
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.559.040
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.986.367
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.976.973
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|36.899.671
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|8.935.548
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.227.491
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|44.546.613
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|YONGA
|24,64
|101.303
|% -5,23
|
|KRDMD
|15,71
|3.419.831.990
|% 2,48
|
|THYAO
|28,08
|1.659.903.959
|% -0,07
|
|EREGL
|33,74
|1.651.498.065
|% 0,72
|
|GARAN
|12,08
|1.282.608.767
|% -0,74
|
|SISE
|14,35
|1.129.645.454
|% 1,41
|
|KRDMD
|15,71
|3.419.831.990
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,29
|438.205.798
|% -2,14
|
|YKBNK
|3,95
|651.249.997
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,24
|519.888.952
|% -2,11
|
|GARAN
|12,08
|1.282.608.767
|% -0,74
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8406
|14,8474
|% 0,13
|
|Euro
|16,3339
|16,3648
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,5144
|19,6122
|% -0,14
|
|Frank
|15,8768
|15,9725
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9443
|3,9641
|% -0,01
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|12,31
|
|Altın Gr.
|930
|930
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|45,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|47,38
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|22,93
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,62
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,34
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 92 kaybederek (% -0.12 ) 2, 428
-
16:46SNGYO
Yüzde 4.07 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 190, 244 adet işlem
-
16:44KONKA
Yüzde 5.19 oranında artışla 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 046, 752 adet işlem
-
16:43EUHOL
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 395, 746 adet işlem
-
16:42YESIL
Yüzde 4.79 oranında artışla 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 367, 265 adet işlem