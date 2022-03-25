***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.03.2022 16:09
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01DM1
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 29.04.2022 vade sonu tarihli 1.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013048
BIST
17:382.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,53
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
17:3814,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0262
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:3816,3709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0425
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
17:38931,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,19
|Açılış
|: 931,49
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ACSEL
|29,04
|34.452.485
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.384.533
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.699.047
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|GZNMI
|32,74
|153.988.777
|% -5,16
|
|ANHYT
|13,88
|23.027.429
|% -5,04
|
|PRZMA
|3,61
|1.269.571
|% -5,00
|
|PENTA
|383,40
|27.927.397
|% -4,39
|
|KRDMD
|15,38
|1.644.276.090
|% 0,07
|
|SASA
|59,90
|1.321.014.702
|% 2,31
|
|THYAO
|28,28
|1.319.534.937
|% 0,57
|
|KARSN
|4,83
|1.197.521.412
|% 7,33
|
|GARAN
|12,08
|1.140.332.661
|% 0,25
|
|KARSN
|4,83
|1.197.521.412
|% 7,33
|
|ODAS
|1,66
|240.217.477
|% 3,11
|
|DOHOL
|3,24
|382.490.844
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,92
|455.599.095
|% -0,25
|
|KRDMD
|15,38
|1.644.276.090
|% 0,07
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8409
|14,8499
|% 0,17
|
|Euro
|16,3545
|16,3690
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5569
|19,6549
|% 0,39
|
|Frank
|15,9222
|16,0181
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9473
|3,9671
|% 0,25
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,00
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,71
|
Seans Raporu
17:36
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-
17:51KARSN
Yüzde 7.33 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 848, 020 adet işlem
-
17:50CEMTS
Yüzde 9.93 oranında artışla 21.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 690, 991 adet işlem
-
17:49AVGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 545, 859 adet işlem
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 15 artarak (% 0.17 ) 2, 424
-
17:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, ODAS