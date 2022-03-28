***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.03.2022 17:05
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 950.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 32
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01DO7
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 28.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 950.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 29.04.2022 vade sonu tarihli 950.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013447
BIST
17:032.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,83
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
17:0314,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0084
|Açılış
|: 14,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
17:0316,2915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
17:03924,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,10
|Açılış
|: 924,80
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler17:03
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|842.474
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.848.019
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.189.970
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|200.221.196
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|69.176.318
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SANEL
|5,82
|2.106.459
|% -4,59
|
|THYAO
|29,08
|3.538.513.250
|% 3,27
|
|SASA
|61,20
|2.031.196.219
|% 2,00
|
|KARSN
|5,12
|1.208.540.932
|% 3,43
|
|KRDMD
|15,27
|1.115.454.982
|% -0,20
|
|EREGL
|32,84
|1.107.548.870
|% -1,08
|
|ODAS
|1,84
|747.655.870
|% 9,52
|
|KARSN
|5,12
|1.208.540.932
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,35
|513.900.285
|% 3,07
|
|THYAO
|29,08
|3.538.513.250
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,90
|437.208.213
|% 0,00
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8333
|14,8390
|% 0,06
|
|Euro
|16,2792
|16,2915
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,3541
|19,4512
|% -0,70
|
|Frank
|15,8075
|15,9027
|% -0,42
|
|Riyal
|3,9453
|3,9651
|% 0,09
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-22,15
|
|Altın Gr.
|921
|922
|-12,20
|
|Cumhuriyet
|6.113
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.081
|6.232
|-78,50
|
|Yarım
|2.939
|3.015
|-37,98
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|-18,98
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|-0,29
|
|B. Petrol
|109
|109
|-8,50
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18MRGYO
Yüzde 5.75 oranında artışla 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 280, 994 adet işlem
-
17:17VAKKO
Yüzde 7.85 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 006, 216 adet işlem
-
17:16DEVA
Yüzde 4.06 oranında artışla 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 724, 508 adet işlem
-
17:15KRTEK
Yüzde 9.19 oranında artışla 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 150, 678 adet işlem
-
17:14VAKKO
Yüzde 8.10 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 972, 337 adet işlem