***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.03.2022 16:55
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 3.000.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 06.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 36
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01DQ2
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.000.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 06.05.2022 vade sonu tarihli 3.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014577
BIST
16:572.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,86
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:5714,6843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0312
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6860
En Düşük
14,5922
16:5716,2866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0675
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:57915,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,43
|Açılış
|: 915,43
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
916,81
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:57
|AYCES
|72,05
|5.645.057
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.232.847
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.942.162
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|45.748.129
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,19
|142.783.365
|% -8,02
|
|AKFGY
|3,23
|328.125.381
|% -7,18
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|GLBMD
|5,66
|8.180.362
|% -4,87
|
|THYAO
|32,52
|3.953.000.438
|% 1,06
|
|GARAN
|12,25
|2.562.438.237
|% 0,49
|
|KRDMD
|15,26
|1.964.470.045
|% 2,07
|
|SISE
|15,26
|1.151.915.222
|% 0,86
|
|TUPRS
|213,80
|1.069.991.917
|% 3,59
|
|ODAS
|1,73
|408.695.949
|% 2,98
|
|GARAN
|12,25
|2.562.438.237
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,08
|769.481.183
|% -0,97
|
|KARSN
|5,55
|1.000.478.713
|% 4,52
|
|KRDMD
|15,26
|1.964.470.045
|% 2,07
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6808
|14,6843
|% 0,21
|
|Euro
|16,2723
|16,2866
|% -0,41
|
|Sterlin
|19,2214
|19,3178
|% 0,11
|
|Frank
|15,8298
|15,9251
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9006
|3,9202
|% 0,13
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|8,01
|
|Altın Gr.
|915
|916
|4,62
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|24,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|32,47
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|15,71
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|7,85
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,65
|
Seans Raporu
16:57
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-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 33 artarak (% 0.37 ) 2, 013
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17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, ULUSE, AYCES, TURGG, MAALT, PENTA, YKSLN
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