***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.04.2022 15:41
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 09.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01DS8
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 04.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 09.05.2022 vade sonu tarihli 10.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015427
BIST
15:492.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 36,40
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.290
En Düşük
2.264
15:4914,6934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0099
|Açılış
|: 14,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
15:4916,1719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0460
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1489
15:49912,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,13
|Açılış
|: 912,27
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ARMDA
|78,10
|6.721.820
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|160.001.452
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.661.125
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|193.515.071
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.520.998
|% 9,92
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|KARSN
|5,72
|1.509.200.464
|% -4,19
|
|PAPIL
|19,88
|19.592.806
|% -4,15
|
|INFO
|8,23
|22.998.667
|% -3,63
|
|GARAN
|12,55
|2.410.785.868
|% 0,80
|
|THYAO
|33,30
|2.234.344.667
|% 1,59
|
|SISE
|16,18
|2.082.035.017
|% 5,27
|
|ASELS
|25,40
|2.044.194.765
|% 2,50
|
|AKBNK
|7,54
|1.850.471.478
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,48
|1.328.456.583
|% 3,77
|
|KARSN
|5,72
|1.509.200.464
|% -4,19
|
|AKBNK
|7,54
|1.850.471.478
|% 3,15
|
|GARAN
|12,55
|2.410.785.868
|% 0,80
|
|YKBNK
|4,15
|797.040.011
|% 0,97
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6850
|14,6952
|% 0,08
|
|Euro
|16,1583
|16,1701
|% -0,29
|
|Sterlin
|19,1903
|19,2865
|% -0,04
|
|Frank
|15,7742
|15,8692
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9009
|3,9205
|% -0,04
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|7,13
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,58
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.144
|31,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|32,69
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|15,82
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|7,91
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,03
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,97
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02DAPGM
Yüzde 9.94 oranında artışla 22.56 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 769, 577 adet işlem
-
16:01ASUZU
Yüzde 7.44 oranında artışla 85.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 833, 020 adet işlem
-
16:00IPEKE
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 683, 832 adet işlem
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 09 artarak (% 1.68 ) 2, 058
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LIDER, ARMDA, GEREL, IPEKE, ULUSE, GRNYO, DAPGM