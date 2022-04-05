***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.04.2022 16:51
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 10.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01DT6
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 05.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 10.05.2022 vade sonu tarihli 1.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015960
BIST
17:142.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 15,23
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
17:1414,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0470
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:1416,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
17:14915,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,02
|Açılış
|: 915,57
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ULUSE
|150,70
|14.801.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.704.352
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.812.069
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.248.898
|% 9,93
|
|ASUZU
|96,25
|251.910.331
|% 9,38
|
|CEOEM
|11,90
|77.292.020
|% -9,78
|
|LIDER
|18,77
|774.835.978
|% -8,44
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|AYEN
|13,88
|8.999.963
|% -4,93
|
|GMTAS
|3,01
|10.881.253
|% -4,44
|
|THYAO
|34,42
|4.768.882.648
|% 2,87
|
|ASELS
|26,00
|3.089.580.641
|% 2,60
|
|KRDMD
|16,02
|2.944.097.197
|% 1,07
|
|GARAN
|12,57
|2.699.741.060
|% -0,48
|
|SISE
|16,57
|2.370.953.991
|% 1,84
|
|ODAS
|1,93
|844.885.778
|% 8,43
|
|EKGYO
|2,58
|941.693.352
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,24
|1.211.906.118
|% 0,71
|
|GARAN
|12,57
|2.699.741.060
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,75
|1.645.225.243
|% 0,39
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7159
|14,7278
|% 0,34
|
|Euro
|16,1137
|16,1260
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,2956
|19,3924
|% 0,49
|
|Frank
|15,8433
|15,9387
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9116
|3,9312
|% 0,23
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|2,57
|
|Altın Gr.
|919
|919
|6,49
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,20
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,95
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:27OLMK
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 824, 176 adet işlem
-
17:26SKTAS
Yüzde 7.48 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 210, 256 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 35 artarak (% 0.83 ) 2, 598
-
17:25XU100
Endeks 2, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 44, 216.00 milyon TL de
-
17:25ODAS
Yüzde 8.43 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 254, 521 adet işlem