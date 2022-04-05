***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.04.2022 16:57
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKYM42218 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı 2. Kupon Oranı ve İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 135.050.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 174
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + %0,30
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM42218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 135.050.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.01.2022 06.01.2
17:092.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 21,91
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
17:0914,7328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0542
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7328
En Düşük
14,6627
17:0916,1400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1500
En Düşük
16,1195
17:09917,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,07
|Açılış
|: 917,62
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:07
|ULUSE
|150,70
|14.790.485
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.704.352
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.812.069
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.202.351
|% 9,93
|
|ACSEL
|33,58
|66.674.467
|% 8,67
|
|CEOEM
|11,90
|76.557.744
|% -9,78
|
|LIDER
|18,75
|768.982.828
|% -8,54
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|AYEN
|13,88
|8.999.963
|% -4,93
|
|GMTAS
|3,01
|10.880.859
|% -4,44
|
|THYAO
|34,46
|4.729.308.145
|% 2,99
|
|ASELS
|26,02
|3.068.850.991
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,90
|2.835.359.913
|% 0,32
|
|GARAN
|12,57
|2.687.797.728
|% -0,48
|
|SISE
|16,58
|2.362.669.962
|% 1,91
|
|ODAS
|1,91
|819.778.713
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,57
|933.756.589
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|1.211.282.076
|% 0,71
|
|GARAN
|12,57
|2.687.797.728
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,75
|1.627.677.190
|% 0,39
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7160
|14,7292
|% 0,34
|
|Euro
|16,1078
|16,1240
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,2982
|19,3950
|% 0,50
|
|Frank
|15,8469
|15,9423
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9123
|3,9319
|% 0,25
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|9,05
|
|Altın Gr.
|918
|919
|5,97
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.061
|6.212
|54,57
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|26,39
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,07
|