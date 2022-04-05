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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.04.2022 16:57
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKYM42218 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı 2. Kupon Oranı ve İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 135.050.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 174
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + %0,30
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM42218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 135.050.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.01.2022 06.01.2
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BIST En Aktif Hisseler17:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 150,70 14.790.485 % 10,00  
ARMDA 85,90 3.704.352 % 9,99  
IDEAS 23,14 36.812.069 % 9,98  
OLMK 9,30 16.202.351 % 9,93  
ACSEL 33,58 66.674.467 % 8,67  
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17:07 Alış Satış %  
Dolar 14,7160 14,7292 % 0,34  
Euro 16,1078 16,1240 % 0,06  
Sterlin 19,2982 19,3950 % 0,50  
Frank 15,8469 15,9423 % 0,38  
Riyal 3,9123 3,9319 % 0,25  
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17:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.941 1.942 9,05  
Altın Gr. 918 919 5,97  
Cumhuriyet 6.089 6.181 54,00  
Tam 6.061 6.212 54,57  
Yarım 2.930 3.005 26,39  
Çeyrek 1.469 1.503 13,20  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 0,35  
Gümüş Gr. 11,77 11,78 0,18  
B. Petrol 109 109 1,07  
Seans Raporu 17:07
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