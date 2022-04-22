***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 420.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 22.04.2022Vade (Gün Sayısı) 80Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYM42226Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 01.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 420.000.000İhraç Fiyatı 0,95901Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.04.2022Kayıt Tarihi 21.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 420.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AAA 08.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarYukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir. Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın itfası bugün gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023053BIST