***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.04.2022 16:56
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.500.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 01.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01E37
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.500.000
İhraç Fiyatı 1
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
17:322.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 16,62
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:3214,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0365
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:3215,6337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1129
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6160
17:32900,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,56
|Açılış
|: 900,80
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:31
|UFUK
|25,96
|1.514.740
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.081.529
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.998.669
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|10.382.249
|% 9,95
|
|KAPLM
|71,35
|28.225.110
|% 9,94
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.681.479
|% -9,89
|
|SILVR
|7,65
|40.799.317
|% -9,79
|
|ALBRK
|1,30
|84.019.662
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,17
|70.367.314
|% -8,43
|
|THYAO
|39,78
|4.914.310.447
|% 1,74
|
|KRDMD
|15,18
|2.678.419.670
|% 3,62
|
|EREGL
|33,94
|2.151.163.037
|% 2,60
|
|SISE
|17,68
|2.075.045.366
|% 0,40
|
|YKBNK
|4,95
|1.581.644.762
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,62
|1.120.683.465
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,95
|1.581.644.762
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|692.376.331
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,18
|2.678.419.670
|% 3,62
|
|AKBNK
|9,11
|1.404.227.721
|% 0,89
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8291
|14,8341
|% 0,24
|
|Euro
|15,6274
|15,6350
|% -0,71
|
|Sterlin
|18,5352
|18,6282
|% -0,07
|
|Frank
|15,2412
|15,3330
|% -0,44
|
|Riyal
|3,9421
|3,9619
|% 0,25
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|-18,99
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-5,56
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,16
|