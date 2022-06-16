***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 04.07.2022Vade (Gün Sayısı) 59Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,70Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYM72223Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,97218Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AAA 08.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarYukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı 6.05.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037591BIST