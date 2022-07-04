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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.07.2022 17:41
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM72223
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,97218
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.07.2022
Kayıt Tarihi 01.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AAA 08.10.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı 6.05.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın itfası bugün gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041262


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OYAYO 9,51 10.240.199 % 9,94  
PEGYO 2,12 39.775.080 % 9,84  
MNDRS 3,58 36.245.924 % 9,82  
BERA 15,27 405.575.561 % 9,15  
KLKIM 23,66 128.878.667 % 8,63  
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Dolar 16,8224 16,8308 % 0,46  
Euro 17,5579 17,5735 % 0,54  
Sterlin 20,3513 20,4534 % 0,71  
Frank 17,4397 17,5448 % 0,29  
Riyal 4,4722 4,4946 % 0,46  
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17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -0,78  
Altın Gr. 979 979 3,08  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.548 6.628 38,00  
Yarım 3.205 3.241 19,00  
Çeyrek 1.605 1.620 9,00  
Gümüş.Ons 19,97 20,00 0,10  
Gümüş Gr. 10,73 10,75 0,03  
B. Petrol 114 114 2,08  
Seans Raporu 17:38
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