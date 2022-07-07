***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 2.500.000Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 07.07.2022Vade (Gün Sayısı) 35Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0AKYM01EA4Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 02.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.07.2022Kayıt Tarihi 06.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.07.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AAA 08.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde, 07.07.2022 vadeli 2.500.000 TL nominal tutarda 35 gün vadeli TR0AKYM01EA4 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın ihraç işlemi bugün gerçekleştirilmiştir. 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde, 07.07.2022 vadeli 2.500.000 TL nominal tutarda 35 gün vadeli TR0AKYM01EA4 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın itfa işlemi bugün gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042854BIST