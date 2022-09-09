***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfasıYap MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.09.2022Vade (Gün Sayısı) 64Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,5589Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,96Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYM92221Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 07.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 314.000.000İhraç Fiyatı 0,95639Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.09.2022Kayıt Tarihi 08.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 314.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AAA 08.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarYukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı 07.07.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın itfası bugün gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062018BIST