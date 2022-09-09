***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.09.2022 18:07
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfası
Yap MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 64
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,5589
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,96
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM92221
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 314.000.000
İhraç Fiyatı 0,95639
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.09.2022
Kayıt Tarihi 08.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 314.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AAA 08.10.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı 07.07.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın itfası bugün gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062018
BIST