***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni ISIN Kodu DüzeltmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 460.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 01.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 460.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.12.2022Vade (Gün Sayısı) 88Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,94Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,15Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYMA2225Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 15.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 460.000.000İhraç Fiyatı 0,9529Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.12.2022Kayıt Tarihi 09.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 460.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AAA 08.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarYukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı 15.09.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064283BIST