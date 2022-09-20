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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.09.2022 17:18
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni ISIN Kodu Düzeltmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 460.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 460.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 88
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,94
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYMA2225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 460.000.000
İhraç Fiyatı 0,9529
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.12.2022
Kayıt Tarihi 09.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 460.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AAA 08.10.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı 15.09.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064283


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DOGUB 7,92 3.441.903 % 10,00  
GESAN 78,10 485.390.748 % 10,00  
ULUSE 118,80 18.760.137 % 10,00  
ZOREN 3,96 968.861.327 % 10,00  
MZHLD 74,35 26.130.950 % 9,99  
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Euro 18,0927 18,1188 % -0,74  
Sterlin 20,6701 20,7737 % -0,50  
Frank 18,8885 19,0023 % -0,10  
Riyal 4,8561 4,8804 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.667 1,48  
Altın Gr. 981 981 1,18  
Cumhuriyet 6.658 6.759 14,00  
Tam 6.653 6.755 -20,00  
Yarım 3.242 3.300 1,00  
Çeyrek 1.626 1.650 -1,00  
Gümüş.Ons 19,44 19,46 0,18  
Gümüş Gr. 11,44 11,45 0,09  
B. Petrol 90,43 90,43 -0,19  
Seans Raporu 18:05
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