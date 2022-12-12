***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.12.2022 17:57
rme Hizmetleri AAA 10.10.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın itfası 12.12.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086663
BIST
18:005.190
En Yüksek
|Değişim
|: 3,70%
|| 184,96
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0018,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
18:0019,7129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0778
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5838
18:001.071,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,60
|Açılış
|: 1.071,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ASELS
|58,85
|7.406.471.078
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|172.613.001
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.406.734
|% 10,00
|
|KOZAL
|466,80
|2.060.246.095
|% 9,99
|
|MAGEN
|39,20
|143.490.325
|% 9,99
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|50,95
|161.222.555
|% -7,11
|
|IDEAS
|48,10
|70.714.343
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,30
|26.270.907
|% -4,20
|
|MNDTR
|28,02
|308.007.376
|% -3,45
|
|THYAO
|144,30
|12.047.093.086
|% 2,34
|
|SAHOL
|40,84
|8.490.313.476
|% 1,85
|
|ASELS
|58,85
|7.406.471.078
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,86
|5.517.229.886
|% 3,97
|
|YKBNK
|11,69
|5.378.402.878
|% 3,00
|
|EKGYO
|7,86
|5.517.229.886
|% 3,97
|
|SKBNK
|2,81
|1.330.023.267
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,69
|5.378.402.878
|% 3,00
|
|TSKB
|4,20
|1.721.411.938
|% 6,06
|
|ISCTR
|11,14
|4.359.157.393
|% 5,39
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6402
|18,6438
|% 0,02
|
|Euro
|19,7226
|19,7303
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,8230
|22,9374
|% 0,19
|
|Frank
|19,8903
|20,0102
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9445
|4,9693
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-7,98
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.225
|7.274
|9,00
|
|Yarım
|3.499
|3.556
|4,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,00
|14,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,62
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem