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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.01.2023 20:32
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil

06.04.2023 07.04.2023 5,6658 600.000.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023 5,6658 600.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri TR) A1+ Kısa vadeli(ulusal) (TR) AAA Uzun Vadeli (Ulusal) 10.10.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.11.2022 tarih ve 68/1651sayılı karar sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 03.01.2023 tarihinde kurumsal nitelikli yatırımcılara 07/04/2023 vade sonu tarihli 600.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094502


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