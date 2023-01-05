***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.01.2023 20:32
06.04.2023 07.04.2023 5,6658 600.000.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023 5,6658 600.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri TR) A1+ Kısa vadeli(ulusal) (TR) AAA Uzun Vadeli (Ulusal) 10.10.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.11.2022 tarih ve 68/1651sayılı karar sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 03.01.2023 tarihinde kurumsal nitelikli yatırımcılara 07/04/2023 vade sonu tarihli 600.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094502
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,8095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0825
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7509
18:051.108,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,68
|Açılış
|: 1.108,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7585
|18,7717
|% 0,16
|
|Euro
|19,7858
|19,8095
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,3245
|22,4365
|% -0,93
|
|Frank
|19,9853
|20,1057
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9771
|5,0021
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-18,87
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-9,56
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.527
|7.603
|-23,00
|
|Yarım
|3.645
|3.717
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,10
|-0,24
|
|B. Petrol
|79,62
|79,62
|1,78
|
Seans Raporu
18:05
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Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 02 altında . İşlem hacmi 119, 860.00 milyon TL de
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