***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









06.04.2023 07.04.2023 5,6658 600.000.000Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023 5,6658 600.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri TR) A1+ Kısa vadeli(ulusal) (TR) AAA Uzun Vadeli (Ulusal) 10.10.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.11.2022 tarih ve 68/1651sayılı karar sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı, finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 03.01.2023 tarihinde kurumsal nitelikli yatırımcılara 07/04/2023 vade sonu tarihli 600.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094502BIST