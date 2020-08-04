***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2020 14:32
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LEVENT ÇELEBİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
FERHAT SAMİ ÖZÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi
MERT ERDOĞMUŞ Genel Müdür
MEHMET TAMAN Genel Müdür Yardımcısı
HALUK TÜRKÖLMEZ Genel Müdür Yardımcısı
ALPHAN AKİZ Genel Müdür Yardımcısı
FATMA MAKBULE MELEK Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET KEMAL ATASOY Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET HAKAN TUGAL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
AYNUR SATICI Yönetim Kurulu Üyesi
ENGİN EVREN CANTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
CEM MARTI Yönetim Kurulu Üyesi
YUNUS EMRE ÖZBEN Yönetim Kurulu Üyesi
HATİCE BURCU CİVELEK YÜCE Yönetim Kurulu Üyesi
ALP ALBERT KRESPİN Genel Müdür Yardımcısı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
HALUK TÜRKÖLMEZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET HAKKI TAMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ALPHAN AKİZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
AHMET KEMAL ATASOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
YAMAN SEMİZOĞLU DENETİM GRUBU BAŞKANI
SÜLEYMAN CENGİZ BÖLÜM BAŞKANI
PINAR AYŞE ARAS BÖLÜM BAŞKANI
HAYATİ ÖZTORNACI BÖLÜM BAŞKANI
KORCAN ABALI BÖLÜM BAŞKANI
CANAN MERTOL ÖZDEMİR BÖLÜM BAŞKANI
ESRA GÜLSÜM ÖZTUNA BÖLÜM BAŞKANI
SELAHATTİN CEM ÇİLOĞLU BÖLÜM BAŞKANI
TOLON CANPOLAT AYDOS BÖLÜM BAŞKANI
ÜMİT GÜLTEKİN BÖLÜM BAŞKANI
EBRU ŞENGÜL BÖLÜM BAŞKANI
ERHAN EJDER MÜDÜR
ESMA ELİF ALTINBAŞ MÜDÜR
ENGİN YEGÜL MÜDÜR
NESLİGÜL ONYEDİOĞLU MÜDÜR
MEHMET İLGEN MÜDÜR
UĞUR ÖZER MÜDÜR
KORHAN TUNAY YALAVAÇ MÜDÜR
UYGAR KURTOĞLU MÜDÜR
NEŞE PELİN ÖZMEN MÜDÜR
ŞAHİN ÖNCEL MÜDÜR
ONUR DİRİM MÜDÜR
NUR ERTUĞ MÜDÜR
EMİN ALTAN BİKET MÜDÜR
ERKAN MİKDAN MÜDÜR
BARIŞ ÇİVİCİ MÜDÜR
UĞURHAN TEZCAN MÜDÜR
HAKAN BAKŞİ MÜDÜR
BERK DİNÇTÜRK MÜDÜR
ÖZTİN YİĞİT ERDOĞAN ŞUBE MÜDÜRÜ
KUTSAL AYYILDIZ ŞUBE MÜDÜRÜ
GAZANFER SEYHAN ŞUBE MÜDÜRÜ
KADİR GİRİT ŞUBE MÜDÜRÜ
SEDAT HASAR ŞUBE MÜDÜRÜ
SEVİM SERTER ŞUBE MÜDÜRÜ
ALPASLAN TAŞKIN ŞUBE MÜDÜRÜ
UĞUR PEKCAN ŞUBE MÜDÜRÜ
ZAFER DORUK ŞUBE MÜDÜRÜ
GONCA GÖRİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖKÇE SATI ÇAKIR YÖNETİCİ
SEVİM SALIK YÖNETİCİ
NAZIM COŞKUN YÖNETİCİ
UĞUR KAYRAN YÖNETİCİ
FERHAT DEMİR YÖNETİCİ
BURÇİN SIRTMAÇ YÖNETİCİ
FATMA DERYA LİM YÖNETİCİ
MUSTAFA BALIKCI YÖNETİCİ
FERİDE TARIM YÖNETİCİ
ERDEM CAN YÖNETİCİ
MURAT ŞAN YÖNETİCİ
HÜSEYİN MÜYESSEROĞLU YÖNETİCİ
ASLI KESEMEN YÖNETİCİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864575
BIST