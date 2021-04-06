***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.04.2021 17:03
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LEVENT ÇELEBİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
FERHAT SAMİ ÖZÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Grubundan Sorumlu Üye, Denetim Komitesi Başkanı,Risk Yönetim Bölümü İş ve İşlemlerinin Takip ve Yönlendirilmesinden Sorumlu Üye, Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye, Kamuyu Aydınlatma Formu Yetkilisi, Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği Kapsamındaki Bildirimlere İlişkin Göreve Sorumlulukların Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilip Getirilmediğinden Sorumlu Üye
MEHMET HAKAN TUGAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
AYNUR SATICI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ENGİN EVREN CANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
CEM MARTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
YUNUS EMRE ÖZBEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı, Denetim Grubundan Sorumlu Üye, Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı, Risk Yönetimi Bölümü İş ve İşlemlerinin Takip ve Yönlendirilmesinden Sorumlu Üye
HATİCE BURCU CİVELEK YÜCE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MERT ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923886
BIST