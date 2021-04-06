***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviLEVENT ÇELEBİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilFERHAT SAMİ ÖZÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Grubundan Sorumlu Üye, Denetim Komitesi Başkanı,Risk Yönetim Bölümü İş ve İşlemlerinin Takip ve Yönlendirilmesinden Sorumlu Üye, Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye, Kamuyu Aydınlatma Formu Yetkilisi, Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği Kapsamındaki Bildirimlere İlişkin Göreve Sorumlulukların Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilip Getirilmediğinden Sorumlu ÜyeMEHMET HAKAN TUGAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilAYNUR SATICI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilENGİN EVREN CANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilCEM MARTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilYUNUS EMRE ÖZBEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı, Denetim Grubundan Sorumlu Üye, Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı, Risk Yönetimi Bölümü İş ve İşlemlerinin Takip ve Yönlendirilmesinden Sorumlu ÜyeHATİCE BURCU CİVELEK YÜCE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilMERT ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923886BIST