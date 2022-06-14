***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2022 17:18
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LEVENT ÇELEBİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 23.03.2022
TÜRKER TUNALI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 23.03.2022 Bağımsız Üye Değil Denetim Grubundan Sorumlu Üye Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı
FERHAT SAMİ ÖZÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2022 Bağımsız Üye Değil Denetim Grubundan Sorumlu Üye Denetim Komitesi Başkanı Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye Kamuyu Aydınlatma Formu Yetkilisi Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Şuçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği kapsamındaki bildirimlere ilişkin görev ve sorumlulukların etkin bir şekilde yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünden sorumlu Üye 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Kanun uyarınca çıkarılan düzenlemelere ilişkin hükümlerin yürütülmesinden ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulamarından Sorumlu olmak üzere, Uyum Biriminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
YUNUS EMRE ÖZBEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2022 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı
MERT ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2022 Bağımsız Üye Değil
MEHMET HAKAN TUGAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2022 Bağımsız Üye Değil
HATİCE BURCU CİVELEK YÜCE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2022 Bağımsız Üye Değil
HALİL HÜSNÜ EREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2022 Bağımsız Üye Değil
LEVENT DEMİRAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 03.06.2022 Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LEVENT ÇELEBİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
TÜRKER TUNALI Yönetim Kurulu Üyesi
FERHAT SAMİ ÖZÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi
YUNUS EMRE ÖZBEN Yönetim Kurulu Üyesi
MERT ERDOĞMUŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
HATİCE BURCU CİVELEK YÜCE Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET HAKAN TUGAL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
HALİL HÜSNÜ EREL Yönetim Kurulu Üyesi
LEVENT DEMİRAĞ Yönetim Kurulu Üyesi
HALUK TÜRKÖLMEZ Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET TAMAN Genel Müdür Yardımcısı
ALPHAN AKİZ Genel Müdür Yardımcısı
AHMET KEMAL ATASOY Genel Müdür Yardımcısı
ALP ALBERT KRESPİN Genel Müdür Yardımcısı
GÖKHAN EKER Genel Müdür Yardımcısı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
HALUK TÜRKÖLMEZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET HAKKI TAMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ALPHAN AKİZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
AHMET KEMAL ATASOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ALP ALBERT KRESPİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
YAMAN SEMİZOĞLU DENETİM GRUBU BAŞKANI
SÜLEYMAN CENGİZ BÖLÜM BAŞKANI
HAYATİ ÖZTORNACI BÖLÜM BAŞKANI
PINAR AYŞE ARAS BÖLÜM BAŞKANI
ERDEM KARAORMAN BÖLÜM BAŞKANI
CANAN MERTOL ÖZDEMİR BÖLÜM BAŞKANI
ESRA GÜLSÜM ÖZTUNA BÖLÜM BAŞKANI
SELAHATTİN CEM ÇİLOĞLU BÖLÜM BAŞKANI
TOLON CANPOLAT AYDOS BÖLÜM BAŞKANI
EBRU ŞENGÜL BÖLÜM BAŞKANI
ONUR OBEN AKKAYNAK BÖLÜM BAŞKANI
ŞAHİN ÖNCEL BÖLÜM BAŞKANI
ENGİN YEGÜL BÖLÜM BAŞKANI
ERHAN EJDER BÖLÜM BAŞKANI
ESMA ELİF ALTINBAŞ MÜDÜR
NESLİGÜL ONYEDİOĞLU MÜDÜR
MEHMET İLGEN MÜDÜR
UĞUR ÖZER MÜDÜR
KORHAN TUNAY YALAVAÇ MÜDÜR
UYGAR KURTOĞLU MÜDÜR
NEŞE PELİN ÖZMEN MÜDÜR
ONUR DİRİM MÜDÜR
EMİN ALTAN BİKET MÜDÜR
ERKAN MİKDAN MÜDÜR
UĞURHAN TEZCAN MÜDÜR
HAKAN BAKŞİ MÜDÜR
SUPİDAY AKKAYA MÜDÜR
ÇAĞAN ATLAN MÜDÜR
ÖZTİN YİĞİT ERDOĞAN ŞUBE MÜDÜRÜ
KUTSAL AYYILDIZ MÜDÜR
GAZANFER SEYHAN ŞUBE MÜDÜRÜ
KADİR GİRİT ŞUBE MÜDÜRÜ
SEDAT HASAR ŞUBE MÜDÜRÜ
SEVİM SERTER ŞUBE MÜDÜRÜ
ALPASLAN TAŞKIN ŞUBE MÜDÜRÜ
UĞUR PEKCAN ŞUBE MÜDÜRÜ
ZAFER DORUK ŞUBE MÜDÜRÜ
GONCA GÖRİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖKÇE SATI ÇAKIR YÖNETİCİ
SEVİM SALIK MÜDÜR
NAZIM COŞKUN YÖNETİCİ
UĞUR KAYRAN YÖNETİCİ
FERHAT DEMİR YÖNETİCİ
FERİDE TARIM YÖNETİCİ
BURÇİN SIRTMAÇ YÖNETİCİ
FATMA DERYA LİM YÖNETİCİ
ERDEM CAN YÖNETİCİ
MURAT ŞAN YÖNETİCİ
HÜSEYİN MÜYESSEROĞLU YÖNETİCİ
ASLI KESEMEN YÖNETİCİ
BURAK GÜNGÖR YÖNETİCİ
SERDAR ASLAN YÖNETİCİ
SİNEM AKIN YÖNETİCİ
MÜMTAZ ERALP ÜNVER MÜDÜR
NUSRET KÖSE YÖNETİCİ
EREN KIYICI YÖNETİCİ
BEKİR ALPER DEMİRAL YÖNETİCİ
CANTES ÜZÜM YÖNETİCİ
FATİH MEHMET KAYAALP YÖNETİCİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037229
BIST