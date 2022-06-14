***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviLEVENT ÇELEBİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 23.03.2022TÜRKER TUNALI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 23.03.2022 Bağımsız Üye Değil Denetim Grubundan Sorumlu Üye Denetim Komitesi Başkan YardımcısıFERHAT SAMİ ÖZÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2022 Bağımsız Üye Değil Denetim Grubundan Sorumlu Üye Denetim Komitesi Başkanı Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye Kamuyu Aydınlatma Formu Yetkilisi Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Şuçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği kapsamındaki bildirimlere ilişkin görev ve sorumlulukların etkin bir şekilde yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünden sorumlu Üye 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Kanun uyarınca çıkarılan düzenlemelere ilişkin hükümlerin yürütülmesinden ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulamarından Sorumlu olmak üzere, Uyum Biriminden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiYUNUS EMRE ÖZBEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2022 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi BaşkanıMERT ERDOĞMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2022 Bağımsız Üye DeğilMEHMET HAKAN TUGAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2022 Bağımsız Üye DeğilHATİCE BURCU CİVELEK YÜCE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2022 Bağımsız Üye DeğilHALİL HÜSNÜ EREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2022 Bağımsız Üye DeğilLEVENT DEMİRAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 03.06.2022 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerLEVENT ÇELEBİOĞLU Yönetim Kurulu BaşkanıTÜRKER TUNALI Yönetim Kurulu ÜyesiFERHAT SAMİ ÖZÇELİK Yönetim Kurulu ÜyesiYUNUS EMRE ÖZBEN Yönetim Kurulu ÜyesiMERT ERDOĞMUŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ÜyesiHATİCE BURCU CİVELEK YÜCE Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET HAKAN TUGAL Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıHALİL HÜSNÜ EREL Yönetim Kurulu ÜyesiLEVENT DEMİRAĞ Yönetim Kurulu ÜyesiHALUK TÜRKÖLMEZ Genel Müdür YardımcısıMEHMET TAMAN Genel Müdür YardımcısıALPHAN AKİZ Genel Müdür YardımcısıAHMET KEMAL ATASOY Genel Müdür YardımcısıALP ALBERT KRESPİN Genel Müdür YardımcısıGÖKHAN EKER Genel Müdür YardımcısıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviHALUK TÜRKÖLMEZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISIMEHMET HAKKI TAMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISIALPHAN AKİZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISIAHMET KEMAL ATASOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISIALP ALBERT KRESPİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISIYAMAN SEMİZOĞLU DENETİM GRUBU BAŞKANISÜLEYMAN CENGİZ BÖLÜM BAŞKANIHAYATİ ÖZTORNACI BÖLÜM BAŞKANIPINAR AYŞE ARAS BÖLÜM BAŞKANIERDEM KARAORMAN BÖLÜM BAŞKANICANAN MERTOL ÖZDEMİR BÖLÜM BAŞKANIESRA GÜLSÜM ÖZTUNA BÖLÜM BAŞKANISELAHATTİN CEM ÇİLOĞLU BÖLÜM BAŞKANITOLON CANPOLAT AYDOS BÖLÜM BAŞKANIEBRU ŞENGÜL BÖLÜM BAŞKANIONUR OBEN AKKAYNAK BÖLÜM BAŞKANIŞAHİN ÖNCEL BÖLÜM BAŞKANIENGİN YEGÜL BÖLÜM BAŞKANIERHAN EJDER BÖLÜM BAŞKANIESMA ELİF ALTINBAŞ MÜDÜRNESLİGÜL ONYEDİOĞLU MÜDÜRMEHMET İLGEN MÜDÜRUĞUR ÖZER MÜDÜRKORHAN TUNAY YALAVAÇ MÜDÜRUYGAR KURTOĞLU MÜDÜRNEŞE PELİN ÖZMEN MÜDÜRONUR DİRİM MÜDÜREMİN ALTAN BİKET MÜDÜRERKAN MİKDAN MÜDÜRUĞURHAN TEZCAN MÜDÜRHAKAN BAKŞİ MÜDÜRSUPİDAY AKKAYA MÜDÜRÇAĞAN ATLAN MÜDÜRÖZTİN YİĞİT ERDOĞAN ŞUBE MÜDÜRÜKUTSAL AYYILDIZ MÜDÜRGAZANFER SEYHAN ŞUBE MÜDÜRÜKADİR GİRİT ŞUBE MÜDÜRÜSEDAT HASAR ŞUBE MÜDÜRÜSEVİM SERTER ŞUBE MÜDÜRÜALPASLAN TAŞKIN ŞUBE MÜDÜRÜUĞUR PEKCAN ŞUBE MÜDÜRÜZAFER DORUK ŞUBE MÜDÜRÜGONCA GÖRİŞ ŞUBE MÜDÜRÜGÖKÇE SATI ÇAKIR YÖNETİCİSEVİM SALIK MÜDÜRNAZIM COŞKUN YÖNETİCİUĞUR KAYRAN YÖNETİCİFERHAT DEMİR YÖNETİCİFERİDE TARIM YÖNETİCİBURÇİN SIRTMAÇ YÖNETİCİFATMA DERYA LİM YÖNETİCİERDEM CAN YÖNETİCİMURAT ŞAN YÖNETİCİHÜSEYİN MÜYESSEROĞLU YÖNETİCİASLI KESEMEN YÖNETİCİBURAK GÜNGÖR YÖNETİCİSERDAR ASLAN YÖNETİCİSİNEM AKIN YÖNETİCİMÜMTAZ ERALP ÜNVER MÜDÜRNUSRET KÖSE YÖNETİCİEREN KIYICI YÖNETİCİBEKİR ALPER DEMİRAL YÖNETİCİCANTES ÜZÜM YÖNETİCİFATİH MEHMET KAYAALP YÖNETİCİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037229BIST