***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2022 11:46
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HALUK TÜRKÖLMEZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 212 334 94 05 haluk.turkolmez@akyatirim.com.tr
ŞAHİN ÖNCEL BÖLÜM BAŞKANI 212 334 94 21 sahin.oncel@akyatirim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047975
BIST
13:042.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
13:0417,9011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0431
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9064
En Düşük
17,8322
13:0418,1815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0915
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1971
En Düşük
18,0653
13:04991,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,02
|Açılış
|: 991,00
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler13:02
|EMNIS
|36,32
|1.355.521
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.742.020
|% 9,98
|
|DOBUR
|63,50
|14.540.701
|% 9,96
|
|ITTFH
|1,68
|105.975.660
|% 9,80
|
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|UFUK
|77,50
|1.875.822
|% -6,63
|
|PEGYO
|2,40
|34.724.959
|% -5,88
|
|SUMAS
|69,90
|75.991
|% -3,59
|
|KORDS
|46,24
|93.511.698
|% -3,55
|
|DESPC
|11,27
|6.495.363
|% -3,51
|
|THYAO
|49,56
|1.907.912.174
|% 1,14
|
|YKBNK
|4,75
|761.218.031
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,21
|536.256.076
|% 0,63
|
|SISE
|21,16
|519.009.535
|% 0,57
|
|EREGL
|27,32
|465.298.192
|% -0,94
|
|SKBNK
|1,57
|272.093.531
|% 1,95
|
|EKGYO
|3,21
|536.256.076
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|761.218.031
|% 0,00
|
|TSKB
|2,58
|285.583.238
|% 3,20
|
|ADESE
|0,85
|75.802.267
|% 6,25
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8901
|17,8996
|% 0,23
|
|Euro
|18,1582
|18,1704
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,5311
|21,6391
|% 0,53
|
|Frank
|18,5390
|18,6507
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7502
|4,7740
|% 0,27
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|5,74
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,14
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.749
|23,00
|
|Tam
|6.678
|6.728
|15,00
|
|Yarım
|3.254
|3.289
|7,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,08
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,01
|