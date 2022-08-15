***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiBAĞDAT CADDESİ ŞB ŞUBE SUADİYE MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ A APT. NO:399/A KAT:2 34740 KADIKÖY İSTANBUL SEVİM SERTER 216 301 18 03 216 301 18 09 02.04.2015BAKIRKÖY ŞB ŞUBE İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZİ YEŞİLKÖY MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ A1 BLOK NO.10/1 KAT:12 OFİS NO:389 YEŞİLKÖY İSTANBUL UĞUR PEKCAN 212 542 12 54 212 583 18 65 02.04.2015BUYAKA ŞB ŞUBE FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ POLİGON CADDESİ NO:8/C BUYAKA 2 SİTESİ KULE:3 DAİRE:62 34771 ÜMRANİYE İSTANBUL GONCA GÖRİŞ 216 280 94 56 216 290 75 04 02.04.2015NİŞANTAŞI ŞB ŞUBE HARBİYE MAHALLESİ, VALİKONAĞI CADDESİ, N0:28 KAT:2 DAİRE N0:2 ŞİŞLİ/İSTANBUL ÖZTİN YİĞİT ERDOĞAN 212 393 17 80 212 243 37 58 02.04.2015ADANA ŞB ŞUBE KURTULUŞ MAHALLESİ 64019 SOKAK NO:32 PAK YÜREK İŞ MERKEZİ KAT:3 DAİRE:12/13 SEYHAN ADANA SEDAT HASAR 322 355 33 38 322 456 00 68 02.04.2015ANKARA ŞB ŞUBE ATATÜRK BULVARI NO:68/A KAT:2 06420 ÇANKAYA ANKARA GAZANFER SEYHAN 312 410 53 50 312 417 56 32 02.04.2015BURSA ŞB ŞUBE KONAK MAHALLESİ, BARIŞ(120) SOKAK, N0:3/35 NİLÜFER/BURSA KADİR GİRİT 224 314 91 69 224 242 41 14 02.04.2015İZMİR ŞB ŞUBE AKDENİZ MAHALLESİ FEVZİ PAŞA BULVARI NO:33/A KAT:1 35210 KONAK İZMİR ZAFER DORUK 232 498 27 55 232 484 47 69 02.04.2015ANTALYA ŞB ŞUBE ÇAĞLAYAN MAHALLESİ BÜLENT ECEVİT BULVARI N0: 101/A MURATPAŞA/ANTALYA ALPASLAN TAŞKIN 242 280 91 60 242 324 20 44 08.05.2015Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTAHVİL/BONO 1250000000 TRY Yurtiçi 13.01.2022 13.01.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış YOKYAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 250000000 TRY Yurtiçi 13.01.2022 13.01.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055329BIST