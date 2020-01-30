***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.01.2020 18:12
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/01/2020
Karar Sayısı
8
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.01.2020
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin (Seri II-14.1) 9/3 maddesi Gereğince Yapılan Açıklamadır.
1- Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ekteki 2019 yılı 12 aylık mali tabloları ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.
2- Aracı Kurumumuzdaki görev ve sorumluluk alanımız itibariyle sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
3- Aracı Kurumumuzdaki görev ve sorumluluk alanımız itibariyle sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Saygılarımızla
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ferhat Sami ÖZÇELİK Haluk TÜRKÖLMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı
Mali raporların kabulüne dair Yönetim Kurulu karar tarihi ve numarası: 30.01.2020 tarih ve 8 numaralı karar.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815616
BIST