***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/07/2022Karar Sayısı88Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı26.07.2022Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin (Seri II-14.1) 9/3 maddesi Gereğince Yapılan Açıklamadır.1- Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ekteki 2022 yılı 6 aylık mali tabloları ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.2- Aracı Kurumumuzdaki görev ve sorumluluk alanımız itibariyle sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.3- Aracı Kurumumuzdaki görev ve sorumluluk alanımız itibariyle sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.SaygılarımızlaAK YATIRIMMENKUL DEĞERLER A.Ş.Ferhat Sami ÖZÇELİK Mert ERDOĞMUŞYönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ÜyesiMali raporların kabulüne dair Yönetim Kurulu karar tarihi ve numarası : 26.07.2022 tarih ve 88 numaralı karar.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047902BIST