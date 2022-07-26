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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.07.2022 19:14
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/07/2022
Karar Sayısı
88
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

26.07.2022
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin (Seri II-14.1)  9/3 maddesi Gereğince Yapılan Açıklamadır.
  
1-     Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ekteki 2022 yılı 6 aylık mali tabloları ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.
  
2-     Aracı Kurumumuzdaki görev ve sorumluluk alanımız itibariyle sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
  
3-     Aracı Kurumumuzdaki görev ve sorumluluk alanımız itibariyle sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Saygılarımızla
AK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  
Ferhat Sami ÖZÇELİK       Mert ERDOĞMUŞ                                                                
Yönetim Kurulu Üyesi         Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Mali raporların kabulüne dair Yönetim Kurulu karar tarihi ve numarası : 26.07.2022 tarih ve 88 numaralı karar.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047902


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Altın Gr. 989 989 3,24  
Cumhuriyet 6.633 6.733 7,00  
Tam 6.654 6.736 23,00  
Yarım 3.242 3.293 11,00  
Çeyrek 1.626 1.646 6,00  
Gümüş.Ons 18,66 18,69 0,05  
Gümüş Gr. 10,71 10,73 0,03  
B. Petrol 101 101 1,76  
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