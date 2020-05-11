***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.05.2020 17:49
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12/05/2020 tarihi itibariyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılacak olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 10 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. Bu Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
KISA KOD
REFERANS FİYAT
GRAAA.V
0,30
GRAAB.V
0,75
GRAAC.V
1,30
GRAAD.V
1,98
GRAAE.V
2,83
GRAPA.V
4,26
GRAPB.V
2,54
GRAPC.V
1,45
GRAPD.V
0,77
GRAPE.V
0,44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844178
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -52,97
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.792
18:057,0752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:057,6556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0282
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
18:05385,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,26
|Açılış
|: 385,77
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
384,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|27.199.890
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.731.156
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.267.125
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.439.193
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.841.785
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.533.446
|% -9,74
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% -7,93
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 6,54
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7074
|8,7511
|% -0,64
|
|Frank
|7,2472
|7,2909
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8782
|1,8876
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.537
|-31,60
|
|Tam
|2.557
|2.603
|-32,40
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,80
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,90
|