GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

11.05.2020 17:49
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

12/05/2020  tarihi itibariyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılacak olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 10 adet Yatırım Kuruluşu Varantı,  Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda  işlem görmeye başlayacaktır. Bu Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
KISA KOD
REFERANS  FİYAT

GRAAA.V
0,30

GRAAB.V
0,75

GRAAC.V
1,30

GRAAD.V
1,98

GRAAE.V
2,83

GRAPA.V
4,26

GRAPB.V
2,54

GRAPC.V
1,45

GRAPD.V
0,77

GRAPE.V
0,44






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844178


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0597.792
Değişim :  -0,05% |  -52,97
Açılış :  98.420  
Önceki Kapanış :  97.845  
En Yüksek
98.641 En Düşük
97.792
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 12,78 28.678 % 10,02  
IHLGM 1,21 348.081.762 % 10,00  
AYES 2,64 81.399 % 10,00  
GEDIK 22,44 27.199.890 % 10,00  
DAGHL 3,74 8.731.156 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7074 8,7511 % -0,64  
Frank 7,2472 7,2909 % -0,28  
Riyal 1,8782 1,8876 % -0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 386 386 -1,86  
Cumhuriyet 2.484 2.537 -31,60  
Tam 2.557 2.603 -32,40  
Yarım 1.248 1.273 -15,80  
Çeyrek 622 637 -7,90  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru