***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.05.2020 10:26
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 12/05/2020 - 15/05/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845681
BIST
10:56102.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 808,63
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
10:566,7968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0253
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
10:567,4372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0336
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
10:56382,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,33
|Açılış
|: 382,26
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|32,34
|4.649.559
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|717.462
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|KENT
|449,70
|8.806.941
|% 9,98
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|60.542.940
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|12,97
|318.251.553
|% 1,49
|
|GARAN
|7,73
|277.282.225
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,60
|173.410.565
|% -2,63
|
|BIMAS
|63,05
|161.215.500
|% 1,53
|
|RTALB
|36,72
|144.019.173
|% 5,21
|
|ODAS
|1,90
|78.950.982
|% 2,70
|
|ISYAT
|2,70
|101.798.127
|% 9,76
|
|GARAN
|7,73
|277.282.225
|% -0,26
|
|ISGYO
|1,67
|54.430.824
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,34
|42.945.102
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2845
|8,3260
|% 0,15
|
|Frank
|6,9861
|7,0282
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8041
|1,8131
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|5,31
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,30
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,60
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,20
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,02
|
|B. Petrol
|34,61
|34,61
|-0,04
|