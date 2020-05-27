***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.05.2020 10:59
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 18/05/2020 - 22/05/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846840
BIST
10:46104.692
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 1.667,95
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:466,7668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0415
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:467,4199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:46371,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,88
|Açılış
|: 371,50
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|12,26
|8.079.289
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|10.332.076
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|35.460.045
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|117.408.181
|% 9,91
|
|DESPC
|7,46
|3.743.838
|% 9,87
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|RTALB
|28,02
|23.379.141
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|28.493
|% -9,96
|
|KUTPO
|22,64
|2.114.444
|% -9,94
|
|GLRYH
|13,04
|7.113.527
|% -9,94
|
|THYAO
|11,76
|365.850.515
|% 4,91
|
|GARAN
|7,60
|266.593.083
|% 0,80
|
|AVOD
|3,77
|117.408.181
|% 9,91
|
|TUPRS
|81,45
|115.325.991
|% 1,62
|
|ASELS
|29,54
|113.821.620
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,22
|81.002.352
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,42
|51.098.106
|% 4,41
|
|GARAN
|7,60
|266.593.083
|% 0,80
|
|KRDMD
|2,53
|87.989.755
|% 2,85
|
|AVOD
|3,77
|117.408.181
|% 9,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2938
|8,3354
|% 0,60
|
|Frank
|6,9518
|6,9936
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7953
|1,8043
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-2,44
|
|Altın Gr.
|371
|372
|2,96
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.435
|4,70
|
|Tam
|2.474
|2.499
|5,00
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|2,40
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|35,48
|35,48
|-0,69
|