***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.06.2020 09:59
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 08/06/2020 - 12/06/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851140
BIST
12:44109.593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -242,69
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
12:446,8379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
12:447,6929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
12:44377,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,36
|Açılış
|: 377,00
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
376,44
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.083.376
|% 10,00
|
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|4.956
|% 9,97
|
|ALKA
|12,03
|73.306.737
|% 9,96
|
|RTALB
|33,14
|4.560.031
|% 9,95
|
|ISBIR
|1.044,10
|59.514
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|179.722
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|340.996
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|20.380.994
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|74.547
|% -9,82
|
|SASA
|10,74
|467.907.140
|% 4,17
|
|GUSGR
|4,41
|412.796.969
|% 5,76
|
|THYAO
|12,66
|384.455.193
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,92
|372.518.755
|% -0,52
|
|GARAN
|8,08
|298.549.208
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,92
|372.518.755
|% -0,52
|
|GUSGR
|4,41
|412.796.969
|% 5,76
|
|IHLGM
|1,55
|118.739.585
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,74
|183.319.050
|% 0,37
|
|PETKM
|3,94
|263.937.041
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5416
|8,5844
|% 0,25
|
|Frank
|7,1585
|7,2016
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8170
|1,8261
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-15,18
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.472
|-13,00
|
|Tam
|2.524
|2.541
|-13,40
|
|Yarım
|1.230
|1.240
|-6,50
|
|Çeyrek
|615
|621
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,20
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,26
|38,26
|-0,47
|