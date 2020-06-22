AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,35
|23.217.249
|% 9,84
|ULAS
|4,13
|6.826.486
|% 9,84
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|DGKLB
|2,26
|80.127.432
|% 9,71
|KPHOL
|3,86
|12.997
|% 9,04
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4840
|8,5265
|% 0,67
|Frank
|7,1792
|7,2224
|% 0,28
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% 0,05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|3,30
|Altın Gr.
|385
|385
|1,00
|Cumhuriyet
|2.500
|2.514
|27,70
|Tam
|2.566
|2.578
|26,40
|Yarım
|1.250
|1.261
|13,80
|Çeyrek
|627
|631
|6,90
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,23
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,05
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|0,07
Seans Raporu
- 11:29DGKLB Yüzde 9.71 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 518, 110 adet işlem
- 11:28MNDRS Yüzde 9.84 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 178, 609 adet işlem
- 11:26DGKLB Yüzde 9.71 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 478, 040 adet işlem
- 11:25XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1707 artarak (% 1.30 ) 133, 504
- 11:25XU100 Endeks 115, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 7, 870.00 milyon TL de