***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.06.2020 10:43
ın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yaşanan teknik aksaklık sebebiyle piyasa yapıcısı olduğumuz varantlardan GRAAA ve GRAAB için kotasyon gönderememekteyiz. Teknik aksaklık giderildiğinde tarafımızca bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852600
BIST
11:43114.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -395,82
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:436,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
11:437,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7404
11:43390,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,52
|Açılış
|: 390,91
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
391,13
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|5.325.953
|% 9,98
|
|ULAS
|4,99
|12.391.139
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|YKGYO
|4,57
|59.365.711
|% 7,28
|
|AYEN
|4,30
|126.567.407
|% 7,23
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|DGKLB
|2,27
|157.148.246
|% -8,47
|
|GLRYH
|13,59
|10.732.941
|% -7,17
|
|BAYRK
|8,38
|5.979.552
|% -6,68
|
|GUSGR
|4,77
|539.313.169
|% 4,38
|
|GARAN
|8,35
|407.765.934
|% -1,30
|
|KARSN
|2,86
|402.162.892
|% 4,76
|
|KRDMD
|3,01
|373.653.625
|% 1,69
|
|ECILC
|6,31
|306.746.634
|% 0,00
|
|KARSN
|2,86
|402.162.892
|% 4,76
|
|KRDMD
|3,01
|373.653.625
|% 1,69
|
|GUSGR
|4,77
|539.313.169
|% 4,38
|
|EKGYO
|1,93
|205.100.971
|% -0,52
|
|TSKB
|1,26
|90.743.155
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5449
|8,5878
|% -0,02
|
|Frank
|7,2279
|7,2714
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|2,55
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.547
|8,70
|
|Tam
|2.600
|2.611
|8,90
|
|Yarım
|1.267
|1.277
|4,40
|
|Çeyrek
|635
|640
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,11
|42,11
|-0,52
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:54YYAPI
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 0.98 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 655, 390 adet işlem
-
11:52PEKGY
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 8.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 495, 931 adet işlem
-
11:51BIZIM
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 998, 522 adet işlem
-
11:50YGYO
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 0.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 811, 047 adet işlem
-
11:49DGKLB
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 794, 725 adet işlem