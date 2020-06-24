***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









ın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYaşanan teknik aksaklık sebebiyle piyasa yapıcısı olduğumuz varantlardan GRAAA ve GRAAB için kotasyon gönderememekteyiz. Teknik aksaklık giderildiğinde tarafımızca bilgilendirme yapılacaktır.Anlayışınız için teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852600BIST