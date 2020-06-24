***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.06.2020 12:36
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz varantlardan GRAAA ve GRAAB için kotasyon gönderiminde yaşanan teknik aksaklık giderilmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852619
BIST
13:56115.233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -106,05
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
13:566,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
13:567,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7308
13:56391,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,43
|Açılış
|: 391,72
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|434.072.309
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.397.693
|% 9,98
|
|ULAS
|4,99
|16.757.499
|% 9,91
|
|SAMAT
|2,57
|38.736.511
|% 9,83
|
|KSTUR
|48,90
|59.703
|% 9,74
|
|EKIZ
|10,31
|1.222.235
|% -9,96
|
|RTALB
|32,46
|63.056.243
|% -7,20
|
|EMNIS
|4,00
|31.556
|% -5,88
|
|GLRYH
|13,79
|25.025.069
|% -5,81
|
|BAYRK
|8,48
|9.670.573
|% -5,57
|
|GUSGR
|4,73
|630.839.212
|% 3,50
|
|GARAN
|8,34
|558.875.005
|% -1,42
|
|PETKM
|4,26
|514.834.647
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,01
|495.333.473
|% 1,69
|
|KARSN
|2,84
|470.232.343
|% 4,03
|
|CEMAS
|1,43
|434.072.309
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|175.037.569
|% 6,17
|
|KARSN
|2,84
|470.232.343
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,01
|495.333.473
|% 1,69
|
|GUSGR
|4,73
|630.839.212
|% 3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5623
|8,6052
|% 0,19
|
|Frank
|7,2332
|7,2768
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.555
|16,90
|
|Tam
|2.607
|2.620
|17,40
|
|Yarım
|1.270
|1.282
|8,50
|
|Çeyrek
|637
|642
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,00
|