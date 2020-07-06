***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.07.2020 09:34
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 29/06/2020 - 03/07/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854759
BIST
10:50117.731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 1.982,69
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
117.748
En Düşük
116.674
10:506,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8449
10:507,7531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
10:50391,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,40
|Açılış
|: 391,73
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KENT
|688,70
|6.602.435
|% 9,93
|
|DOBUR
|16,05
|1.401.890
|% 9,93
|
|VKFYO
|4,81
|8.675.872
|% 9,82
|
|TURGG
|63,60
|9.531.109
|% 9,18
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,51
|2.945.899
|% -6,04
|
|SISE
|6,03
|359.485.976
|% 5,05
|
|IHLGM
|1,78
|249.030.215
|% 5,95
|
|TKFEN
|17,32
|232.421.431
|% 2,97
|
|TSPOR
|7,23
|206.595.813
|% 7,27
|
|THYAO
|12,00
|186.337.917
|% 0,67
|
|IHLGM
|1,78
|249.030.215
|% 5,95
|
|ALBRK
|1,87
|173.288.887
|% 2,19
|
|IHLAS
|0,91
|68.601.531
|% 3,41
|
|SKBNK
|1,66
|119.137.518
|% 3,75
|
|EKGYO
|2,07
|131.508.733
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5400
|8,5829
|% 0,03
|
|Frank
|7,2521
|7,2957
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,46
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.558
|4,10
|
|Tam
|2.613
|2.625
|4,30
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,10
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|4,00
|0,02
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,75
|
Seans Raporu
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