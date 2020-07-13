***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.07.2020 14:38
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29/07 vade tarihli GRAPE varantımızda SPK iznine tabi ihraç adedinin tamamını satmış olduğumuz için söz konusu varantta Piyasa Yapıcı olarak satış kotasyonu girememekteyiz, piyasada sadece alış kotasyonlarımız bulunmaktadır. Piyasa yapıcı alış kotasyonu dışındaki tüm kademeler yatırımcı emirlerinden oluşmaktadır. Piyasa yapıcı alış kotasyonumuzun, piyasadaki en iyi alış fiyatının altında kalmış olması durumunda ilgili varantın en iyi alış ve satış fiyatı tamamen yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Buna bağlı olarak varantın dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebileceğine dikkat edilmelidir. Bu nedenle yatırımcılarımızın Piyasa Yapıcı olarak satış kotasyonu veremediğimiz bu varantlarda işlem yaparken ilgili fiyat seviyesine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.
13/07 Pazartesi saat 14:20 itibariyle GRAPE varantımızın piyasa yapıcı alış kotasyonu 0,02 TL iken ilgili varantın en iyi alış ve satış fiyatları sırası ile 0,02 TL ve 0,03 TL'dir. Bu durumda Piyasa Yapıcı olarak 0,02 TL'den değerleyerek alış kotasyonu girdiğimiz bu varantı almak isteyen bir yatırımcı piyasadan 0,03 TL'den alım yapar ise %50 pahalı almış olacaktır. Yatırımcılarımızın işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859361
BIST
14:39117.704
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 2.895,71
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.761
En Düşük
116.126
14:396,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:397,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:39399,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,44
|Açılış
|: 399,40
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.314.727
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.371.128
|% 10,00
|
|KONYA
|322,90
|61.953.848
|% 9,98
|
|BFREN
|414,40
|13.558.199
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.222.773
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,83
|462.568.577
|% -6,57
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,24
|1.131.967.178
|% 3,70
|
|THYAO
|11,99
|736.819.202
|% 1,35
|
|ODAS
|2,85
|512.656.878
|% 5,95
|
|GARAN
|7,97
|494.979.614
|% 2,05
|
|TSPOR
|5,83
|462.568.577
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,24
|1.131.967.178
|% 3,70
|
|ODAS
|2,85
|512.656.878
|% 5,95
|
|YKBNK
|2,38
|328.792.033
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,78
|243.096.011
|% 7,88
|
|SKBNK
|1,60
|169.170.407
|% 3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6226
|8,6659
|% -0,14
|
|Frank
|7,2570
|7,3008
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|10,09
|
|Altın Gr.
|399
|400
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,50
|
|Tam
|2.675
|2.684
|10,90
|
|Yarım
|1.299
|1.313
|5,30
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|-0,72
|
Seans Raporu
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14:49AGYO
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