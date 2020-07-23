***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.07.2020 17:35
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23/07/2020 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 80 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 24/07/2020 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlara ekteki tabloda yer verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861427
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9509
En Düşük
7,9032
18:05415,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,13
|Açılış
|: 415,36
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.778.009
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.617.473
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.941.686
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.623.345
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
|10.614.120
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.534.238
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MERIT
|36,74
|534.351
|% -9,69
|
|ARMDA
|25,36
|21.516.412
|% -6,14
|
|SELGD
|3,60
|1.929.665
|% -6,01
|
|ASELS
|35,18
|2.245.824.321
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,32
|1.073.728.040
|% -2,10
|
|THYAO
|11,82
|1.073.630.577
|% 0,94
|
|ISFIN
|4,26
|1.018.921.062
|% 3,40
|
|ODAS
|2,75
|816.627.576
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,32
|1.073.728.040
|% -2,10
|
|ODAS
|2,75
|816.627.576
|% 1,85
|
|ISFIN
|4,26
|1.018.921.062
|% 3,40
|
|KRDMD
|3,12
|728.182.890
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,65
|510.551.613
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6959
|8,7395
|% -0,04
|
|Frank
|7,3662
|7,4105
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|16,48
|
|Altın Gr.
|415
|416
|3,16
|
|Cumhuriyet
|2.705
|2.729
|30,80
|
|Tam
|2.787
|2.800
|31,60
|
|Yarım
|1.353
|1.370
|15,50
|
|Çeyrek
|678
|686
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|-0,37
|
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