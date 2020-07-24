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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

24.07.2020 10:46
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   30/09 vade tarihli PEAAF varantımızda SPK iznine tabi ihraç adedinin tamamını satmış olduğumuz için söz konusu varantta Piyasa Yapıcı olarak satış kotasyonu girememekteyiz, piyasada sadece alış kotasyonlarımız bulunmaktadır. Piyasa yapıcı alış kotasyonu dışındaki tüm kademeler yatırımcı emirlerinden oluşmaktadır. Piyasa yapıcı alış kotasyonumuzun, piyasadaki en iyi alış fiyatının altında kalmış olması durumunda ilgili varantın en iyi alış ve satış fiyatı tamamen yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Buna bağlı olarak varantın dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebileceğine dikkat edilmelidir. Bu nedenle yatırımcılarımızın Piyasa Yapıcı olarak satış kotasyonu veremediğimiz bu varantlarda işlem yaparken ilgili fiyat seviyesine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.
24/07 Cuma 10:37 itibariyle PEAAF varantımızın piyasa yapıcı alış kotasyonu 0,11 TL iken ilgili varantın en iyi alış ve satış fiyatları sırası ile 0,15  TL ve 0,16 TL'dir. Bu durumda Piyasa Yapıcı olarak 0,11 TL'den değerleyerek alış kotasyonu girdiğimiz bu varantı almak isteyen bir yatırımcı piyasadan 0,16 TL'den alım yapar ise %45 pahalı almış olacaktır. Yatırımcılarımızın işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861557


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 13,31 886.925 % 10,00  
KONYA 413,80 11.036.874 % 9,99  
FRIGO 32,58 1.057.156 % 9,99  
PKENT 652,10 871.206 % 9,98  
EKIZ 9,15 143.115 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6986 8,7422 % 0,10  
Frank 7,3743 7,4187 % 0,16  
Riyal 1,8202 1,8293 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.896 8,51  
Altın Gr. 417 417 1,99  
Cumhuriyet 2.714 2.739 15,10  
Tam 2.796 2.810 15,50  
Yarım 1.357 1.375 7,60  
Çeyrek 681 688 3,80  
Gümüş.Ons 22,74 22,78 0,16  
Gümüş Gr. 4,98 4,99 0,01  
B. Petrol 43,05 43,05 -0,28  
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